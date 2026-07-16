PKB Ucapkan Selamat HUT ke-105 CPC, Dorong Penguatan Kerja Sama RI-Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan ucapan selamat kepada Partai Komunis Tiongkok (Communist Party of China/CPC) atas peringatan hari jadinya yang ke-105.

Ucapan tersebut disampaikan melalui surat resmi Ketua Umum PKB A. Muhaimin Iskandar kepada Menteri Departemen Internasional Komite Sentral CPC H.E. Liu Jianchao.

Ketua DPP PKB Bidang Kerja Sama Luar Negeri Luluk Nur Hamidah mengatakan hubungan baik antara PKB dan CPC merupakan bagian dari upaya memperkuat diplomasi antarpartai untuk mendukung hubungan Indonesia-Tiongkok.

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Menurut Luluk, diplomasi antarpartai memiliki peran strategis dalam membangun saling pengertian, memperkuat kepercayaan, serta mendorong kerja sama internasional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.

"Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian geopolitik, rivalitas kekuatan besar, dan berbagai krisis kemanusiaan, dialog dan kerja sama harus terus dikedepankan. Hubungan baik PKB dengan CPC diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat hubungan Indonesia-Tiongkok, menjaga stabilitas kawasan, serta mendukung terciptanya perdamaian dan kesejahteraan bersama," kata Luluk di Jakarta, Rabu (15/7).

Dalam surat tersebut, PKB mengapresiasi perjalanan lebih dari satu abad CPC dalam memimpin pembangunan Tiongkok.

PKB menilai berbagai capaian Tiongkok, mulai dari pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi hingga modernisasi nasional telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan negara itu maupun dunia.

Luluk juga menyebut Tiongkok memiliki peran penting dalam memperkuat multilateralisme, mendorong kerja sama Selatan-Selatan, serta mendukung tata kelola global yang lebih inklusif dan seimbang.