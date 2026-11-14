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PKB Usulkan Cak Imin Gantikan Gibran? Gus Khozin Beri Penjelasan

PKB Usulkan Cak Imin Gantikan Gibran? Gus Khozin Beri Penjelasan
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Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan internal partainya tidak pernah membahas usulan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres," kata Gus Khozin di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

"Kami lebih tertarik membahas mengakhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan lebih cepat mengeksekusi program kerakyatan," lanjutnya.

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Khozin menyebut penentuan calon wapres setelah Gibran berhenti, merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menurut Khozin, sejak awal PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar langkah politik di parlemen sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah.

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"Dari awal masalah ini, mulai soal hak angket, kemudian hak menyatakan pendapat, lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal calon wapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan," tuturnya.

Oleh karena itu, Khozin berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti persoalan terkait posisi wakil presiden setelah isu pengunduran diri Gibran agar polemik tersebut segera berakhir.

Kapoksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyatakan partainya tidak pernah membahas usulan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi calon wapres gantikan Gibran.

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