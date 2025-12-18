PKB Yakin Presiden Prabowo Kuat Pimpin Bangsa Atasi Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Bambang Susanto meyakini penanganan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan berjalan lancar dan optimal.

Dia menjelaskan negara telah hadir secara maksimal di tengah masyarakat terdampak, menjadi bukti bahwa warga tidak menghadapi musibah ini sendirian.

Bambang menyampaikan optimisme tersebut seiring kuatnya kepemimpinan nasional dan solidnya kerja sama seluruh elemen bangsa dalam merespons bencana.

Menurutnya, kunci utama pemulihan adalah menjaga keyakinan kolektif Indonesia memiliki pengalaman, kapasitas, dan sumber daya yang memadai untuk menghadapi serta mengatasi setiap bencana.

“Indonesia adalah bangsa besar yang sudah berkali-kali diuji oleh bencana. Kami selalu mampu bangkit. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang kuat, dengan kerja pemerintah yang solid serta dukungan masyarakat luas, kami yakin pemulihan pascabanjir di Sumatera akan berjalan baik dan berkelanjutan,” kata Bambang, Kamis (18/12).

Dia menjelaskan kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi faktor penting dalam memastikan penanganan bencana berjalan terarah dan cepat.

“Dalam situasi krisis seperti bencana, bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang tegas, kuat, dan memberi rasa aman. Kami melihat itu ada pada Presiden Prabowo. Negara hadir secara nyata, bergerak cepat, dan memastikan rakyat tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian,” lanjutnya.

Dia menyebutkan keterlibatan berbagai elemen mulai dari pemerintah pusat dan daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, sukarelawan, hingga masyarakat merupakan bentuk nyata solidaritas kebangsaan, bukan ajang menonjolkan peran masing-masing.