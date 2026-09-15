PKKMB Politeknik Bhakti Kencana Tekankan Kompetensi dan Kesiapan Kerja kepada Mahasiswa Baru

jpnn.com - Politeknik Bhakti Kencana (PBK) mengawali Tahun Akademik 2026/2027 dengan menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Kegiatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengenalkan lingkungan perguruan tinggi kepada mahasiswa baru.

PBK menjadikan PKKMB sebagai langkah awal untuk membangun karakter, kompetensi, wawasan akademik, dan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja.

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi., M.Si.

Hadir pula perwakilan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) yang diwakili Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).

Anggota DPR RI Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si., Ph.D., unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dr. I Made Setiawan, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur Denny Widya Lesmana, S.STP., M.Ec.Dev. juga menghadiri agenda tersebut.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pendidikan vokasi, pemerintah, dan dunia ketenagakerjaan. PBK ingin mahasiswa memahami bahwa kompetensi kerja perlu dibangun sejak awal masa pendidikan.

"Mahasiswa perlu memanfaatkan masa kuliah untuk membangun kompetensi, karakter profesional, pengalaman, dan jejaring. Kesiapan menghadapi dunia kerja harus dipersiapkan sejak awal," kata salah satu pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan PKKMB tersebut dikutip JPNN.com, Selasa (15/9).