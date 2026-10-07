PKMPB Universitas Binawan Gelar Pelatihan Kader Siap Siaga Banjir di Cawang

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Kajian Mitigasi dan Penanggulangan Bencana (PKMPB) Universitas Binawan memperkuat ketangguhan masyarakat berbasis literasi sains dan teknologi dalam menghadapi bencana banjir.

Bekerja sama dengan Kelurahan Cawang menyelenggarakan Pelatihan Kader Siap Siaga Banjir Batch 1 pada 22–23 September 2026 dan Batch 2 pada 29-30 September 2026 di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program IN-SAINTEK 2026 dalam upaya

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Ketua PKMPB Universitas Binawan, Dr. Ns. Agung Setiyadi, MSN., M.M menyampaikan pelatihan diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat dan kelembagaan di wilayah Kelurahan Cawang, antara lain PPSU, Forkabi, Kampung Siaga Bencana, FKDM, pengurus RW, KLH, Ketua RT, PKK, kader Dasawisma, serta mahasiswa.

Dia menjelaskan dalam pembukaan tersebut, kegiatan diarahkan sebagai bagian dari penguatan kapasitas masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung ketika menghadapi ancaman banjir.

Selama dua hari, peserta mendapatkan berbagai materi yang mencakup mitigasi banjir, sistem peringatan dini, komunikasi risiko, tanggap darurat, evakuasi, pengelolaan posko, logistik, pertolongan pertama.

“Juga Bantuan Hidup Dasar (BHD), hingga pemulihan kesehatan lingkungan pascabanjir,” ujar Dr. Agung.

Kegiatan juga dibuka dan disambut oleh Lurah Cawang, Gia Junian Putranto, S.Kom, kemudian, materi Manajemen Risiko dan Mitigasi Banjir disampaikan oleh Aminingrum dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).