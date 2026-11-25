jpnn.com, BANYUMAS - Sejumlah kader dan Pimpinan Cabang (Pimcab) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) akan membentuk Ruang Aspirasi, untuk menampung keluh-kesah warga menghadapi persoalan sosial kemasyarakatan.

Ide itu mencuat saat diskusi ringan kader dan pengurus, dengan Wakil Ketua Pimpinan Daerah (Wakapimda) PKN Jateng, Sunaryo Ngadimo Rejo, Selasa (24/11) malam, di bilangan Langen Tirto, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

"Kita perlu membuat program prioritas yang menyentuh langsung ke masyarakat," ujar Zein, salah satu kader.

Latar ide ini, tambah Zein, karena sumberdaya, terutama SDM banyak tersedia di Banyumas. Dan untuk menjalankan program itu, tidak begitu sulit.

Dia mencontohkan, kegiatan akan fokus ke aksi sosial dan layanan publik yang dirasakan langsung masyarakat bawah.

"Misalnya punya kegiatan rutin bulanan. Setiap ide diskusikan ditampung, disampaikan ke pimpinan. Melalui skema gotong-royong," ujarnya lagi.

Ketua, Arga Parwati didampingi Sekretaris Pimcab PKN Kabupaten Banyumas, Viryandra Yusna menambahkan ide itu bisa dijalankan secara terencana dan reguler.

"Sebulan-dua bulan, turun belanja masalah. Langsung disusun strategi untuk menangani temuan masalahnya," ujarnya.