menu
JPNN.comJPNN.com
PKP: Pendidikan Nasional Harus Jadi Fondasi Pembangunan Manusia Indonesia

PKP: Pendidikan Nasional Harus Jadi Fondasi Pembangunan Manusia Indonesia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pendidikan nasional sebagai fondasi utama pembangunan manusia Indonesia. (Ilustrasi). Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 dimanfaatkan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) untuk mengingatkan kembali posisi strategis pendidikan dalam perjalanan bangsa.

Bagi PKP, pendidikan nasional semestinya ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun manusia Indonesia yang berkualitas.

Pandangan itu menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup dipahami sebatas urusan sekolah atau perolehan ijazah.

Baca Juga:

Lebih dari itu, pendidikan adalah arah besar untuk membentuk manusia yang cerdas, sehat, berkarakter, produktif, sekaligus mampu bersaing.

Ketua Umum PKP, Isfan Fajar Satrio, menekankan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, melainkan kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

“Pendidikan adalah investasi strategis. Negara maju lahir dari manusia yang unggul, berintegritas, dan memiliki karakter kebangsaan,” ujar Isfan dalam keterangannya, Sabtu (2/5).

Baca Juga:

PKP melihat sejumlah pekerjaan rumah yang masih membayangi dunia pendidikan nasional.

Mulai dari kesenjangan akses dan mutu, ketimpangan fasilitas antarwilayah, hingga belum kuatnya keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

