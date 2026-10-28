PKPU Dicabut, PT Adhi Persada Gedung Lunasi Hak Kreditur Proyek LRT

jpnn.com, JAKARTA - PT. Adhi Persada Gedung yang merupakan anak usaha PT. Adhi Karya (Persero) Tbk menyelesaikan sengketa pembayaran proyek konstruksi terhadap kreditur atas nama Sony.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh kreditur atas nama Sony selaku pemohon melalui tim kuasa hukumnya, berujung pada kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dan realisasi pembayaran.

PKPU sendiri merupakan salah satu mekanisme hukum yang dalam kondisi tertentu memberikan kesempatan bagi debitur dan kreditur untuk merundingkan penyelesaian kewajiban pembayaran utang.

Kuasa hukum pemohon Temmy Jaya Limawal menjelaskan pengajuan permohonan PKPU telah mendorong para pihak, untuk menyelesaikan persoalan pembayaran melalui kesepakatan perdamaian di luar pengadilan.

“Atas dasar penyelesaian tersebut, para pihak sepakat untuk mencabut permohonan PKPU,” kata Temmy di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Menurut Temmy, perkara ini menunjukkan mekanisme hukum dapat menjadi sarana untuk mendorong penyelesaian sengketa pembayaran secara konkret.

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Penanganan perkara tersebut diketahui ditangani oleh tim kuasa hukum yang terdiri dari Temmy Jaya Limawal, Naipeng Kodri, Antonius Morientes Sihotang, dan Nicholas Fernando Gunawan dari Kantor Hukum The Justice.

Perkara tersebut, kata Temmy, sekaligus menjadi pengingat kepastian pembayaran kepada vendor maupun mitra kerja memiliki arti penting bagi industri konstruksi, demi menjaga kelancaran arus kas serta keberlangsungan rantai pasok bisnis.