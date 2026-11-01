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PKS Ajak Generasi Penerus Berkontribusi Tanpa Menunggu Punya Jabatan

PKS Ajak Generasi Penerus Berkontribusi Tanpa Menunggu Punya Jabatan
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Ketua DPP PKS Aang Kunaifi dalam acara Indonesia Muda Bicara (IMB) Edisi Spesial: PKS Muda Welcoming Season yang digelar di kawasan Condet, Jakarta Timur, Sabtu (31/10). Sumber untuk JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Kepemudaan Aang Kunaifi menyebut momentum Sumpah Pemuda harus menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab sejarah meneruskan semangat ketika itu, yakni persatuan.

Hal demikian dikatakan dia dalam acara Indonesia Muda Bicara (IMB) Edisi Spesial: PKS Muda Welcoming Season yang digelar di kawasan Condet, Jakarta Timur, Sabtu (31/10).

"Kalau dahulu anak muda sudah mendeklarasikan persatuan, hari ini kita harus berkontribusi. Kata kunci kita adalah berkontribusi, agar bisa mewariskan sesuatu yang berharga bagi generasi setelah kita," ujarnya ke peserta acara, Sabtu.

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Diketahui, IMB merupakan agenda rutin bulanan Bidang Kepemudaan DPP PKS yang menjadi ruang generasi penerus untuk belajar, berdiskusi, dan bertukar gagasan.

Menurut Aang, anak muda jangan terjebak anggapan calon pemimpin masa depan.

Sebab, mereka juga bisa menjadi atasan hari ini. 

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Menurutnya, anggapan pemuda pemimpin masa depan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda tanggung jawab.

Aang mengingatkan agar generasi muda tidak menjadikan usia maupun posisi sebagai penghalang untuk mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan bangsa.

Ketua DPP PKS PKS Aang Kunaifi menyebut pemuda perlu menunjukkan aksi nyata untuk meneruskan semangat Sumpah Pemuda.

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