PKS Banten Salurkan Puluhan Ribu Paket Daging Kurban Kepada Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten mendistribusikan puluhan ribu paket daging kurban pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.

Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban difokuskan di Kecamatan Cipocok, Kota Serang pada Kamis (28/5).

Ketua Pelaksana Kurban DPW PKS Banten Juheni M Rois mengatakan sebanyak 52.400 paket daging kurban didistribusikan kepada masyarakat di Tanah Jawara.

Baca Juga: PTPN IV Tebar 150 Ton Daging Kurban ke Pelosok Negeri

"Pendistribusian daging kurban dilakukan melalui struktur DPD PKS kabupaten atau kota se-Provinsi Banten," ucap Juheni, Jumat (29/5).

Menurut Juheni, setiap penerima manfaat akan mendapatkan paket kurban dengan berat sekitar 900 gram daging murni.

"Jadi, pendistribusian paket daging kurban dilakukan melalui kader-kader untuk diberikan kepada masyarakat di lingkungan sekitar masing-masing," kata dia.

Baca Juga: 450 KK di Tanjungpinang Terima Daging Kurban dari Presiden Prabowo

Pengurus DPW PKS Banten Gembong R Sumedi menjelaskan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban merupakan agenda rutin setiap tahun.

"Berkurban menjadi bagian dari semangat berbagi dengan tujuan utama untuk memperluas kebermanfaatan kepada masyarakat," ujarnya.