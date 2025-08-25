menu
PKS Banten Siap Mengawal Program Gubernur

PKS Banten Siap Mengawal Program Gubernur

PKS Banten Siap Mengawal Program Gubernur
Pengurus baru Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten resmi dikukuhkan, Minggu (24/8). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, SERANG - Ketua DPW PKS Banten Najib Hamas mengatakan kepengurusan saat ini didominasi wajah baru yang berasal dari kader potensial kabupaten atau kota.

Mereka dikukuhkan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 PKS Banten yang digelar di Hotel Swiss Beliin Serang, Kecamatan Cikande, Minggu (24/8).

"Sebagian besar pengurus baru untuk mempromosikan potensi-potensi keder," ucap Najib kepada JPNN Banten.

Baca Juga:

Menurut dia, sumber daya manusia (SDM) yang dijadikan pengurus sebagian besar merupakan generasi muda.

"Jadi, meneguhkan semangat baru bagiamana berkolaborasi potensi kebaikan yang ada di kabupaten atau kota di Banten," ujarnya.

Selepas itu, kata Najib, PKS Banten di bawah nahkodanya berkomitmen akan mendukung pemerintahan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Baca Juga:

"PKS Banten siap mengawal serta menyukseskan program gubernur-wakil gubernur," kata dia.

"Insyaallah kami siap mengisi target-target gubernur-wakil gubernur untuk mewujudkan Banten maju, adil, makmur, dan tanpa korupsi," imbuh Najib. (mcr34/jpnn)

Mayoritas kepengurusan baru Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten didominasi wajah baru.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Abdul Malik Fajar

