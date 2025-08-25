PKS Banten Siap Mengawal Program Gubernur
jpnn.com, SERANG - Ketua DPW PKS Banten Najib Hamas mengatakan kepengurusan saat ini didominasi wajah baru yang berasal dari kader potensial kabupaten atau kota.
Mereka dikukuhkan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6 PKS Banten yang digelar di Hotel Swiss Beliin Serang, Kecamatan Cikande, Minggu (24/8).
"Sebagian besar pengurus baru untuk mempromosikan potensi-potensi keder," ucap Najib kepada JPNN Banten.
Menurut dia, sumber daya manusia (SDM) yang dijadikan pengurus sebagian besar merupakan generasi muda.
"Jadi, meneguhkan semangat baru bagiamana berkolaborasi potensi kebaikan yang ada di kabupaten atau kota di Banten," ujarnya.
Selepas itu, kata Najib, PKS Banten di bawah nahkodanya berkomitmen akan mendukung pemerintahan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
"PKS Banten siap mengawal serta menyukseskan program gubernur-wakil gubernur," kata dia.
"Insyaallah kami siap mengisi target-target gubernur-wakil gubernur untuk mewujudkan Banten maju, adil, makmur, dan tanpa korupsi," imbuh Najib. (mcr34/jpnn)
Mayoritas kepengurusan baru Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten didominasi wajah baru.
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Abdul Malik Fajar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KLH Mengecam Keras Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan Saat Penyegelan Pabrik di Serang
- Tolak RUU PIHU, 13 Asosiasi Haji & Umrah Datangi PKS
- Serahkan DIM RUU PIHU ke PKS, Asosiasi Ungkap Alasan Tolak Legalisasi Umrah Mandiri
- PKS Dorong Terbentuknya UU Ketenagakerjaan Berkeadilan Bagi Buruh & Pengusaha
- Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gelar Operasi Pasar di Banten dan Morowali
- PKS Rombak Total Pengurus DPD se-Banten, Berikut Daftarnya