PKS Berharap Presiden Prabowo Dorong Kemerdekaan Palestina di KTT Gaza

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta berharap kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza di Mesir menghasilkan efek konret berupa kemerdekaan Palestina.

"Kami berharap Indonesia untuk fokus berupaya menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh di forum tersebut," kata Sukamta melalui layanan pesan, Selasa (14/20).

Legislator fraksi PKS itu berharap Presiden Prabowo bisa menegaskan bahwa perdamaian abadi akan terwujud ketika Palestina merdeka.

“Kami berharap Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kemerdekaan Palestina jika kita semua menginginkan perdamaian sejati terwujud," ungkap Sukamta.

Legislator Dapil Yogyakarta itu mengingatkan perdamaian di Palestina sulit terwujud tanpa kemerdekaan negara tersebut.

"Apalah arti perdamaian, jika sebagai sebuah negara, Palestina tidak diberi kekuasaan untuk mengelola negaranya sendiri secara berdaulat," ujarnya.

Selain itu, Sukamta juga mendorong agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilibatkan dalam proses transisi perdamaian di Gaza.

Sukamta menyebut PBB memiliki kewajiban sebagai wadah atau organisasi perkumpulan negara-negara dunia.