PKS Dukung Prabowo Sampai 2029, Urusan Dukungan Capres Diserahkan ke Majelis Syura

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut Majelis Syura partainya belum menentukan sosok yang diusung sebagai capres dan cawapres untuk 2029.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi dukungan beberapa partai seperti Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto untuk menjabat Presiden RI selama dua periode.

Kholid menuturkan PKS sesuai AD/ART menyatakan Musyawarah Majelis Syura (MMS) sebagai forum partai untuk menentukan arah dukungan pilpres.

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"Sampai detik ini belum ada keputusan terkait siapa capres dan cawapres yang akan didukung di 2029," ujar Kholid kepada awak media di Jakarta, Rabu (14/10).

Dia menuturkan hasil MMS PKS terakhir ialah membantu keberhasilan Prabowo menjabat Presiden RI sampai 2029.

"Terkait Pilpres 2029, kami belum ada pembahasan," ujar Kholid.

Legislator DPR RI itu mengatakan PKS tentu akan bekerja maksimal setelah MMS sudah menentukan arah pada 2029.

"Jadi, kalau putusan Majelis Syura menyatakan siapa yang didukung, itu yang akan kita jalankan. Begitu. Jadi enak kalau di PKS," ungkap Kholid.