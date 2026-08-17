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PKS Gelar Upacara Peringatan HUT ke-81 RI, AMY Ungkit Dukungan Penghematan Anggaran

PKS Gelar Upacara Peringatan HUT ke-81 RI, AMY Ungkit Dukungan Penghematan Anggaran
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Presiden PKS Almuzzammil Yusuf atau AMY (tengah) di kantor partainya, Jakarta Selatan, Senin (17/8). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor parpol mereka, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (17/8) ini menggelar Upacara Peringatan HUT ke-RI RI.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (AMY) menjadi pembina dalam upacara yang dipimpin seorang kader partai berkelir putih dan oranye itu.

Sekjen PKS Muhammad Kholid dan Ketua Fraksi PKS di DPR RI Abdul Kharis Almasyhari tampak membacakan Pancasila serta pembukaan UUD 1945 saat upacara digelar.

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Dia dalam amanatnya saat upacara mengatakan PKS bakal mendukung pemerintahan era Prabowo Subianto untuk menghemat dan mencegah berbagai kebocoran anggaran.

"PKS akan mengawal setiap rupiah untuk dihemat, diselamatkan, dan diperuntukkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata AMY dalam amanatnya, Senin.

Legislator DPR RI itu mengatakan pemerintahan era Prabowo tercatat telah menyelamatkan keuangan Rp112 triliun. 

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Selanjutnya, kata dia, pemerintahan era Prabowo juga melakukan perampingan BUMN dari 1.074 menjadi 300 sampai akhir 2026. "Penghematan tersebut berhasil dihemat Rp50 triliun dana negara," ujar AMY.

Menurut dia, penghematan bakal didukung PKS karena uang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (AMY) mengebut partainya mendukung pemerintahan era Prabowo Subianto menghemat anggaran.

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