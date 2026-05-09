PKS Launching Syiar Zulhijah, Ajak Umat Maksimalkan Amal dan Kepedulian Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Launching Syiar Zulhijjah, Kamis, (7/5/2026).

Sekretaris Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Mahfud Mahfudz mengajak umat Islam menyambut bulan Zulhijah dengan memperbanyak ketaatan, menjauhi kemaksiatan, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban.

Mahfud menjelaskan bahwa Zulhijah termasuk dalam empat bulan mulia yang dimuliakan Allah SWT.

“Ibarat kata ketika kita menjelang bulan Ramadan ada tarhib Ramadan maka ini bisa dikatakan sebagai tarhib Zulhijjah, mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Zulhijjah yang merupakan salah satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujarnya.

Ia menegaskan keistimewaan bulan Zulhijah harus diisi dengan amal saleh dan menjauhi kezaliman.

“Apa bentuk kezaliman yang dilarang oleh Allah? Yang pertama kezaliman dengan menjalankan dan melakukan kemaksiatan, yang kedua kezaliman dengan meninggalkan ketaatan,” katanya.

Mahfud juga menyoroti keutamaan sepuluh hari pertama Zulhijjah. Di momentum tersebut, berbagai ibadah berkumpul, mulai dari puasa, salat Iduladha, kurban, hingga ibadah haji.

“Rasulullah memberikan motivasi mengatakan tidak ada hari-hari yang Allah lebih mencintai daripada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijah,” jelasnya.