PKS Peringati Maulid Nabi, AMY: Keteladanan Rasulullah Harus Jadi Inspirasi Pemimpin

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah dengan tema Meneladani Akhlak Rasulullah SAW Inspirasi Membangun Negeri di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (12/9).

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf (AMY) mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemimpin dan pejabat publik, untuk meneladani risalah serta akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

"Keteladanan Rasulullah SAW harus menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat, terutama dalam menegakkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, menjaga kejujuran, dan menjalankan amanah,” kata AMY.

Menurut AMY, nilai-nilai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW relevan untuk terus dihadirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dia mengatakan keteladanan Nabi Muhammad SAW tidak hanya menjadi bagian dari sejarah umat Islam, melainkan menjadi inspirasi membangun kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, jujur, dan amanah.

“Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita hari ini dan membimbing kita untuk menghidupkan semangat Al-Qur’an dan risalah kenabian, serta menyebarkan keadilan, kesejahteraan, kejujuran, dan amanah," ujarnya.

Adapun, acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah diawali dengan pembacaan Al Qur’an yang dipimpin Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Keumatan dan Kerukunan Beragama Kiai Ali Qur’ani (KAQ).

AMY berharap pihaknya juga bisa menghidupkan semangat Al-Qur’an ketika mengawali kegiatan Maulid Nabi membaca kitab suci Islam.