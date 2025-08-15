menu
PKS Rombak Total Pengurus DPD se-Banten, Berikut Daftarnya

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DPW PKS Provinsi Banten mengumumkan susunan pengurus baru tingkat daerah di delapan kabupaten atau kota. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Provinsi Banten mengumumkan susunan pengurus baru tingkat daerah di delapan kabupaten atau kota.

Penetapan susunan pengurus baru untuk dewan pimpinan tingkat daerah (DPTD) berdasarkan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.

Pengumuman struktur pimpinan baru DPTD disampaikan langsung Ketua DPW PKS Provinsi Banten Najib Hamas.

Jabatan ketua DPD PKS di delapan kabupaten atau kota se-Provinsi Banten diisi nama-nama baru.

Ketua DPD PKS Kabupaten Tangerang Sigit Praminto menggantikan Rispanel Arya.

Kemudian untuk Ketua DPD PKS Kota Tangerang Mustofa Ali menggantikan terdahulunya Arief Wibowo.

Ketua DPD PKS Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Mustopa menggantikan Dadang Darmawan.

Berikutnya Ketua DPD PKS Kabupaten Serang Oka Imron menggantikan terdahulunya Agus Wahyudiono.

