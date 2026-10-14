menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Politik » PKS Siap Kawal Aspirasi soal Polemik Pendidikan Gibran

PKS Siap Kawal Aspirasi soal Polemik Pendidikan Gibran

PKS Siap Kawal Aspirasi soal Polemik Pendidikan Gibran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid. Foto: Komdigi DPP PKS

jpnn.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap menjembatani aspirasi masyarakat sipil terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Pilpres 2024.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf bersama Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menerima langsung aspirasi tersebut di kantor DPP PKS, Rabu (14/10).

PKS membuka peluang agar persoalan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR RI, termasuk dengan membangun komunikasi bersama fraksi-fraksi lain.

Baca Juga:

Kholid mengatakan, pihaknya menerima aspirasi tersebut karena saat ini para anggota DPR RI sedang menjalani masa reses.

“Kami menerima aspirasi publik yang datang kepada kami, karena saat ini fraksi di DPR RI sedang reses, maka kami menerimanya di DPP Partai Keadilan Sejahtera,” kata Kholid.

Dia menegaskan, aspirasi masyarakat perlu didengar dan disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Baca Juga:

Menurut Kholid, DPR RI memiliki hak konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut berdasarkan fungsi dan kewenangannya.

Karena itu, dia meminta Fraksi PKS di DPR RI menjalin komunikasi politik dengan fraksi lain untuk membahas langkah yang dapat ditempuh.

PKS menyatakan siap menjembatani aspirasi masyarakat terkait polemik pendidikan Wapres Gibran Raka saat mengikuti Pilpres 2024.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI