PKS Siap Kawal Aspirasi soal Polemik Pendidikan Gibran

jpnn.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan siap menjembatani aspirasi masyarakat sipil terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Pilpres 2024.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf bersama Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menerima langsung aspirasi tersebut di kantor DPP PKS, Rabu (14/10).

PKS membuka peluang agar persoalan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR RI, termasuk dengan membangun komunikasi bersama fraksi-fraksi lain.

Kholid mengatakan, pihaknya menerima aspirasi tersebut karena saat ini para anggota DPR RI sedang menjalani masa reses.

“Kami menerima aspirasi publik yang datang kepada kami, karena saat ini fraksi di DPR RI sedang reses, maka kami menerimanya di DPP Partai Keadilan Sejahtera,” kata Kholid.

Dia menegaskan, aspirasi masyarakat perlu didengar dan disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut Kholid, DPR RI memiliki hak konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut berdasarkan fungsi dan kewenangannya.

Karena itu, dia meminta Fraksi PKS di DPR RI menjalin komunikasi politik dengan fraksi lain untuk membahas langkah yang dapat ditempuh.