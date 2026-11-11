PKS Tunjuk Sohibul Iman Gantikan HNW Sebagai Wakil Ketua MPR

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan bahwa partainya telah menunjuk Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW) sebagai Wakil Ketua MPR RI.

“Insyaallah Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW sebagai pimpinan MPR RI,” kata Muhammad Kholid dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Kholid mengatakan HNW kemudian ditugaskan oleh PKS sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI. Menurut dia, penugasan tersebut bertujuan memperkuat diplomasi antarparlemen di seluruh dunia, khususnya dengan negara-negara Islam, serta memperluas dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

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“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujarnya.

Diketahui, Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatan Wakil Ketua MPR.

“Rapat pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” kata Muzani melalui takarir unggahan yang diunggah pada Selasa malam.

Selanjutnya, dia mengatakan surat pengunduran diri Hidayat akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” katanya. (antara/jpnn)