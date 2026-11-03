PKSS Salurkan Bantuan Masker KN95 & Susu Steril untuk Palangka Raya

jpnn.com, JAKARTA - PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) melalui Cabang Palangka Raya menyalurkan ribuan masker KN95 dan susu steril kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Branch Manager PKSS Cabang Palangka Raya Faizhal Fajar Zhyahrial berharap dukungan perusahaan menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat.

"Khususnya dalam menghadapi potensi paparan asap yang dapat berdampak pada kesehatan," ujar Faizhal, Selasa (3/11).

Dia juga berharal melalui kegiatan ini PKSS dapat turut membantu masyarakat dalam menghadapi potensi dampak kabut asap akibat karhutla.

Faizhal mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar.

"Bagi PKSS, kepedulian sosial merupakan bagian penting dari tanggung jawab perusahaan untuk hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," ujar Faizhal.

Melalui program ini, PKSS juga ingin terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah daerah, dalam mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

PKSS juga berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif yang selaras dengan nilai kepedulian, kolaborasi, dan kebermanfaatan.