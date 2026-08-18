Planet Surf Apresiasi Pelanggan Lewat Pengundian Berhadiah Mobil Listrik

jpnn.com, BALI - Sebagai bentuk apresiasi tinggi terhadap loyalitas para pecinta streetwear dan surf culture di seluruh Indonesia, Planet Surf Indonesia mengumumkan gelaran pengundian Grand Prize dari program mega promosi tahunannya, Planet Surf Fashion Fest Big Sale.

Momen pengundian yang sangat dinantikan ini diselenggarakan secara transparan dan disiarkan langsung melalui akun Instagram resmi @planetsurf_indonesia pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Program Fashion Fest Big Sale yang telah berlangsung sejak 7 Maret hingga 31 Juli 2026 ini menawarkan promo belanja dengan harga spesial untuk seluruh koleksi dari brand-brand ternama pilihan yang ada di toko Planet Surf, seperti Spyderbilt, Voxfly, Planet Surf Clothing, dan Dragon.

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Tidak hanya sekadar memberikan potongan harga (extra discount), Planet Surf juga memanjakan pelanggan melalui deretan extra reward dengan total nilai ratusan juta rupiah.

General Manager Operational Planet Surf Indonesia Artha menyampaikan program ini dihadirkan sebagai wujud komitmen operasional perusahaan untuk selalu memberikan layanan terbaik dan kepuasan maksimal bagi para pelanggan di seluruh jaringan toko Indonesia.

"Planet Surf selalu berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman berbelanja terbaik bagi para pecinta tren fashion anak muda di Indonesia. Program Fashion Fest Big Sale ini bukan sekadar pesta diskon tahunan, melainkan bentuk apresiasi dan terima kasih nyata manajemen atas loyalitas para pelanggan setia kami di seluruh store. Kami sangat antusias menyambut hari pengundian ini dan siap menyerahkan deretan hadiah spektakuler, termasuk satu unit mobil listrik sebagai Grand Prize utama," ujar Artha.

Marketing Holding Planet Surf Indonesia Tikki Capriati menyoroti antusiasme tinggi dari para pelanggan selama periode campaign berlangsung.

"Respons masyarakat terhadap program tahun ini luar biasa tinggi. Kami dari tim marketing telah memastikan seluruh tahapan mulai dari pengumpulan e-kupon hingga proses pengundian hari ini berjalan dengan sangat transparan dan akuntabel. Kami siap mengumumkan para pemenang beruntung yang berhak membawa pulang Grand Prize mobil listrik serta berbagai hadiah spektakuler lainnya," ungkap Tikki.