Plataran Six Series Peace Run 2026: Lari Sambil Menjelajahi Surga Alam Indonesia

Sebuah rangkaian event lari lintas destinasi Plataran Six Series Peace Run akan digelar di enam wilayah Indonesia sepanjang 2026. Foto: source for JPNN

jpnn.com - Sebuah rangkaian event lari lintas destinasi akan digelar di enam wilayah Indonesia sepanjang 2026.

Ajang bertajuk Plataran Six Series Peace Run ini mengusung konsep sport tourism dengan memadukan olahraga lari dan eksplorasi destinasi alam serta budaya di berbagai daerah.

Seri lomba tersebut dijadwalkan dimulai di Jakarta pada 5 April, kemudian berlanjut di Makassar pada 7 Juni.

Setelah itu, event akan digelar di Puncak pada 12 Juli, Borobudur (2 Agustus), Bromo (18 Oktober), dan ditutup di Menjangan (13 Desember).

CEO dan Founder Plataran Indonesia Yozua Makes mengatakan setiap lokasi dipilih karena memiliki karakter alam dan budaya yang berbeda.

"Setiap lokasi menghadirkan karakter alam, budaya, serta komunitas lokal yang berbeda, sehingga memberikan pengalaman berlari yang khas di setiap destinasi," ujar Yozua.

Menurutnya, event ini juga dirancang terhubung dengan ekosistem lomba lari internasional seperti World Marathon Majors, dengan melibatkan pelari dari komunitas global yang bernaung di OudPro.

"Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Plataran dan OudPro yang menghadirkan kombinasi road run dan trail run di berbagai lanskap alam Indonesia," bebernya.

