Platform Asal Indonesia Lapakgaming Siap Bersaing di Kancah Global

jpnn.com, JAKARTA - Lapakgaming terus memperkuat posisinya sebagai platform top-up game dan hiburan digital terdepan yang dirancang untuk mempermudah akses transaksi bagi para gamers.

Kini beroperasi sebagai salah satu lini bisnis strategis dari Multi Realm Games di bawah ekosistem besar BUKA Group (PT Bukalapak.com Tbk), Lapakgaming menghadirkan solusi one-stop solution yang tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga menjamin keamanan penuh bagi pengguna di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari evolusi bisnisnya, Lapakgaming tidak hanya melayani pasar domestik.

Untuk menjangkau pasar internasional dan melayani komunitas gaming global, lini bisnis ini beroperasi di luar negeri dengan identitas Joytify. Langkah ini menegaskan visi perusahaan untuk menghadirkan pengalaman transaksi kelas dunia tanpa batasan wilayah.

Fokus utama Lapakgaming adalah menghadirkan pengalaman transaksi terpercaya untuk ratusan judul game dan hiburan populer, mulai dari Mobile Legends, Free Fire, PUBG Mobile, Genshin Impact, Valorant, Roblox, hingga berbagai layanan entertainment lainnya.

Keamanan pengguna menjadi prioritas mutlak; seluruh proses top-up bersifat legal, instan, dan dilindungi dengan garansi uang kembali hingga 10x lipat.

Hingga saat ini, platform ini telah mencatatkan pencapaian signifikan dengan melayani jutaan pengguna melalui lebih dari 90 juta transaksi sukses, didukung oleh ekosistem pembayaran yang lengkap mulai dari QRIS, e-wallet, transfer bank, hingga metode pembayaran global.

Lebih dari sekadar platform transaksional, Lapakgaming berkomitmen aktif dalam membangun dan membesarkan ekosistem gaming melalui berbagai inisiatif komunitas.