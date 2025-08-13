Platform Digital Pencarian Vendor Ini Tawarkan Skema Transaksi Tanpa Komisi

jpnn.com - JAKARTA - Platform digital CepetDapet.com, sebagai fasilitator pencarian vendor atau supplier dan pengadaan barang secara elektronik, menawarkan transaksi tanpa komisi.

Manager Marketing CepetDapet.com William Mulia mengatakan bahwa dengan hal tersebut maka vendor dan procurement sama-sama mendapat cuan atau kuntungan karena harga yang kompetitif.

CepetDapet.com yang muncul sejak 2023, mendorong transaksi berskema B to B (business to business) yang saling menguntungkan dengan harga kompetitif karena tak adanya komisi dari transaksi terjadi.

Baca Juga: Empat Short Movie Vertikal Siap Ramaikan Platform Digital Hiburan

Perusahaan, baik selaku vendor ataupun procurement, hanya akan dikenakan tarif saat memilih untuk berlangganan.

"Kami tidak mengambil komisi sama sekali dari penjual dan pembeli karena produk atau jasa dijual itu bukan milik kami, tetapi milik vendor sepenuhnya. Kami hanya membantu menghubungkan. Dengan tidak adanya komisi kami berharap mendapatkan harga terbaik dari mereka,” kata William Mulia melalui keterangan tertulis, Selasa (12/8).

"Buat para procurement (pengadaan barang), biar dapat harga lebih fair dan kompetitif. Harapannya semua pihak sama-sama untung, istilahnya sama-sama cuan," tambahnya.

William menjelaskan bahwa saat ini CepetDapet.com sebagai platform penawaran secara elektronik, telah bekerja sama dengan lebih dari ratusan perusahaan. Mulai dari pengadaan industri makanan dan minuman, alat-alat laboratorium, hingga alat berat.

Dia meyakini jumlah itu akan terus meningkat seiring berkembangnya ekonomi kreatif. Hal itu juga dapat terlihat dari meningkatnya transaksi jual beli secara online, terlebih dengan keberadaan pasar global saat ini.