Platform GreenBizReady Permudah Pelaku Usaha Ukur Emisi Karbon

jpnn.com, JAKARTA - Jejakin berkolaborasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan GreenBizReady.

Adapun GreenBizReady ialah platform yang dirancang untuk membantu pelaku usaha, baik skala UKM maupun korporasi, untuk memulai, dan mempercepat transisi menuju bisnis berkelanjutan.

Kolaborasi strategis itu menghadirkan CarbonIQ by Jejakin, sebagai platform utama yang terintegrasi dan berfungsi untuk perhitungan emisi para pelaku usaha tergabung.

CarbonIQ merupakan solusi digital yang memungkinkan perusahaan mengukur, memantau, dan mengelola emisi karbon secara komprehensif.

Platform ini dirancang sesuai dengan standar global seperti GHG Protocol dan ISO 14064, memastikan akurasi pengukuran emisi.

Dengan pendekatan berbasis data, CarbonIQ membantu bisnis memahami sumber emisi dari seluruh rantai nilai mereka, mencakup operasional, penggunaan energi, aktivitas logistik, hingga konsumsi produk.

GreenBizReady dikembangkan sebagai one-stop sustainability ecosystem yang bertujuan mempercepat langkah keberlanjutan nasabah CIMB Niaga.

Ekosistem ini mewujudkan tujuannya melalui penyediaan akses ke berbagai layanan esensial, mulai dari pengukuran jejak karbon, konsultasi keberlanjutan, hingga pembiayaan berbasis kinerja keberlanjutan seperti Sustainability-Linked Loan (SLL).