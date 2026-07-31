Platinum Super Stop Bikin Lantai Rumah Antislip, Pakai Teknologi Berstandar R12

jpnn.com - JAKARTA - Lantai licin masih menjadi salah satu penyebab kecelakaan rumah tangga yang kerap luput dari perhatian.

Area seperti kamar mandi, dapur, teras, hingga sekitar kolam renang merupakan titik paling berisiko karena permukaannya mudah basah dan meningkatkan potensi seseorang terpeleset.

Risiko tersebut tidak hanya mengancam anak-anak maupun lansia, tetapi juga orang dewasa yang beraktivitas sehari-hari di rumah.

Cedera akibat terpeleset pun beragam, mulai dari memar ringan hingga cedera yang lebih serius. Kondisi ini membuat semakin banyak masyarakat mulai mempertimbangkan aspek keamanan ketika memilih material bangunan, termasuk keramik lantai.

Marketing Director PT. Platinum Ceramics Industry Jali Wijaya melihat bahwa belakangan masyarakat tidak lagi hanya mempertimbangkan desain saat memilih material bangunan, tetapi juga aspek keamanan, terutama area yang sering terkena air.

"Itu sebabnya inovasi yang kami kembangkan berupaya menjawab kedua kebutuhan tersebut, yakni menghadirkan permukaan yang lebih aman tanpa menghilangkan nilai estetikanya," ujar Jali Wijaya.

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Salah satu inovasi tersebut dihadirkan PT Platinum Ceramics Industry melalui Platinum Super Stop, keramik dengan teknologi antislip berstandar R12 yang dirancang untuk membantu mengurangi risiko terpeleset pada area basah.

Berbeda dengan keramik anti-slip konvensional teknologi yang digunakan Platinum Super Stop dirancang agar tetap terasa halus dan nyaman saat diinjak serta mudah dibersihkan, tetapi tetap memiliki daya cengkeram tinggi ketika terkena air.