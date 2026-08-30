Play-off ACL 2 Persib vs Manila Digger, Igor Punya Formula Khusus Redam Kekuatan Lawan

jpnn.com - PERSIB - Persib Bandung kehilangan empat pilar inti aat menghadapi Manila Digger pada play-off AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Luciano Guaycochea, Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, dan Uilliam Barros tak bisa tampil karena alasan bervariasi. Lucho, Sandy Walsh, dan Gakuto absen karena masih pemulihan cedera, sementara Barros dijatuhi sanksi dari AFC.

Absennya empat pemain ini membuat Pelatih Persib Bandung Igor Tolic harus memutar otak mencari pengganti mereka. "Masih Lucho, Sandy, dan Gakuto (absen), dan mereka tidak tersedia. Kami mencoba mencari solusi untuk cedera mereka," kata Igor dalam konferensi pers pralaga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (30/8).

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Igor berharap keempat pemain itu sudah bisa bermain pada pertandingan berikutnya. "Mereka semua mencoba untuk pulih sebaik mungkin dan secepat yang mereka bisa. Semua pemain lainnya tersedia," ujarnya.

Lebih lanjut Igor mengaku sudah mengantongi gambaran kekuatan lawan. Meskipun tak banyak informasi yang diterima, Igor tetap mewaspadai kecepatan para pemain dan serangan balik Manila Digger.

"Kami tidak banyak tahu, kami tidak banyak melihat banyak pertandingan dari Manila, hanya materi yang kami pantau dari tahun lalu, ada beberapa pemain baru. Kami mencoba untuk menemukan mereka, mendapatkan beberapa info, tetapi pelatih baru juga," ujarnya.

"Namun, saya pikir DNA timnya seharusnya adalah serangan balik cepat dan pemain yang kuat, cepat. Jadi, saya tidak berpikir banyak hal yang akan berubah," lanjutnya.

Untuk meredam kekuatan lawan, Igor tengah meracik skuad yang akan diturunkan pada laga di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (31/8) malam. Dia mengaku sudah memiliki formula khusus, termasuk siapa saja starting line-up dan pemain yang akan duduk di bangku cadangan.