Playboy: Majalah Porno yang Mengubah Hidup Banyak Seleb

jpnn.com - Hugh Hefner punya kontribusi besar di jagat entertainment. Di tiap generasi, selalu ada model maupun aktris top yang mengawali karir dengan berpose sebagai kelinci di kover Playboy. Misalnya, Sharon Stone dan Farrah Fawcett pada dekade 80-an.

Lalu, pada era 90-an, ada playmate sensasional Pamela Anderson. Hingga kini pun, legacy Hefner masih kuat tertancap.

Para perempuan ayu yang dibesarkan Playboy mengucapkan selamat tinggal kepada Hefner dengan manis. Ucapan terima kasih pun mengiring perjalanannya ke mansion yang lebih abadi. (adn/c16/na)

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian menjadi kover Playboy edisi Desember 2007. Tepat 10 bulan setelah nama Kim meledak karena rekaman seksnya bareng Ray J. bocor. Berpose dengan lingerie merah di depan kamera Hype Williams tepat saat namanya berkibar merupakan strategi jitu. Kim memantapkan posisi brand Kardashian di dunia hiburan. Keeping Up with the Kardashian yang mulai tayang Oktober 2007 jadi makin laris dan berkembang jadi franchise bermusim-musim.

”Aku merasa terhormat menjadi bagian dari tim Playboy. Kamu akan sangat dirindukan! Love you, Hef! Xoxo,” cuit Kim di Twitter kemarin. Begitu mendengar Hefner tiada, dia mengobrol dengan Paris Hilton lewat pesan singkat. ”Paris dan aku mengenang pesta-pesta di Playboy Mansion dan betapa kami mencintai Hef. Dia mengirimiku emoji (bunny emoji) yang pas untuk Hef,” lanjutnya.

Sumber : Jawa Pos