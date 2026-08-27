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Playoff ACL 2: Persib Bandung Kesulitan Membaca Manila Digger, Kenapa?

Playoff ACL 2: Persib Bandung Kesulitan Membaca Manila Digger, Kenapa?
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Pelatih Persib Igor Tolic memberikan instruksi kepada striker Mariano Peralta dalam sesi latihan menjelang laga play-off AFC Chmapions League Two melawan Manila Digger di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (27/8/2026). Foto: persib.co.id

jpnn.com - Persib Bandung mematangkan persiapan menjelang laga playoff AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 melawan Manila Digger.

Empat hari menjelang pertandingan, Maung Bandung fokus membenahi seluruh aspek permainan, mulai dari menyerang, bertahan, hingga situasi bola mati.

Adapun laga penentuan itu akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

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Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan kondisi timnya cukup baik. Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera mulai kembali berlatih, meski tim pelatih masih harus memastikan siapa saja yang siap tampil.

"Kondisi tim baik. Beberapa pemain mulai kembali dari cedera dan kami masih akan melihat siapa saja yang tersedia untuk pertandingan nanti," kata Igor seusai latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (27/8).

Menurut Igor, persiapan Persib tidak hanya berfokus pada satu aspek. Para pemain terus digembleng untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul dalam pertandingan.

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"Tapi semua pemain bekerja keras, berlatih menyerang, bertahan, serta situasi bola mati. Jadi, kami berusaha mempersiapkan diri untuk pertandingan," ujarnya.

Persib memang menghadapi tantangan tersendiri dalam mempelajari kekuatan Manila Digger.

Persib Bandung terus mematangkan persiapan menjelang laga play-off ACL Two menghadapi Manila Digger. Pelatih ungkap ada kendala.

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