Playoff NBA: Dominasi Cavaliers Berlanjut, Raptors Kehilangan Arah?

Pemain Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell saat berlaga pada ajang NBA Playoff 2025/26 melawan Toronto Raptors di Rocket Arena, Ohio, Selasa (21/4). Foto: Dokumentasi Cavaliers

jpnn.com - Tim basket Cleveland Cavaliers sukses memperlebar keunggulan di babak playoff NBA 2025/2026 seusai menugalahkan Toronto Raptors.

Berlaga di Rocket Arena, Ohio, Selasa (21/4) tim asuhan Kenny Atkinson itu menang dengan skor 115-105.

Hasil ini membuat Cavaliers untuk sementara unggul 2-0 atas Raptors dalam seri playoff NBA 2025/26 wilayah Timur.

Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavs dengan torehan 30 poin.

Dia mendapat dukungan dari kontribusi James Harden yang mencetak 28 poin, serta Evan Mobley dengan tambahan 25 poin.

Pada laga lain, Atlanta Hawks berhasil mencuri kemenangan tipis 107-106 di markas New York Knicks.

Hasil ini membuat Hawks membawa modal penting menuju laga ketiga setelah sebelumnya kalah 102-113 di laga perdana.

Sementara itu, di wilayah Barat, Minnesota Timberwolves berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 seusai menang 119-114 atas Denver Nuggets.

Lihat di sini bagan babak playoff NBA 2025/26 seusai Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, dan Minnesota Timberwolves meraih kemenangan, Selasa (21/4)

