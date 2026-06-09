PLBN Aruk jadi Pusat Masak Besar Kuali Merah Putih bersama Bobon Santoso

jpnn.com, ARUK - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk menjadi pusat kegiatan Masak Besar Kuali Merah Putih yang digagas oleh YouTuber nasional Bobon Santoso bersama Tim Kuali Merah Putih, berkolaborasi dengan Satgas Pamtas Yon Arhanud 1/PBC/1 Kostrad, Minggu (7/6).

Kegiatan masak besar yang dipusatkan di kawasan PLBN Aruk tersebut menjadi ruang temu lintas elemen masyarakat, mulai dari TNI–Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sambas, petugas PLBN Aruk, perwakilan Kesultanan Sambas, pelajar se-Kecamatan Sajingan Besar, hingga tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.

Kepala PLBN Aruk Viktorius Dunand mengapresiasi kolaborasi yang terbangun antara Bobon Santoso, Tim Kuali Merah Putih, dan Satgas Pamtas.

Dia menilai kegiatan tersebut membawa dampak positif bagi masyarakat perbatasan, baik dari sisi sosial maupun penguatan rasa cinta tanah air.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap kerja sama lintas pihak terus terjalin dan mampu memperkuat semangat persatuan serta integritas masyarakat di beranda terdepan negara,” ujar dia.

Selain memasak dalam skala besar, rangkaian kegiatan sosial turut mewarnai acara, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, dan sunatan massal bagi anak-anak.

Kegiatan ini disambut antusias masyarakat karena memberikan manfaat langsung, sekaligus memperkuat kepedulian sosial di wilayah perbatasan.

Bobon Santoso menyampaikan kebahagiaannya dapat hadir langsung di tengah masyarakat Sajingan Besar. Menurutnya, Masak Besar Kuali Merah Putih tidak sekadar kegiatan kuliner, melainkan sarana berbagi dan menanamkan nilai kebangsaan.