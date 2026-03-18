PLBN Jagoi Babang Luncurkan Posko Terpadu Lebaran 2026, Perkuat Pengamanan & Pelayanan Pelintas Batas

jpnn.com - BENGKAYANG - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Jagoi Babang di Kalimantan Barat meluncurkan Posko Terpadu Pengamanan dan Pelayanan Idulfitri 1447 Hijriah.

Posko Terpadu ini untuk memastikan kelancaran arus mudik dan aktivitas pelintas batas Indonesia-Malaysia selama periode libur Lebaran 2026.

Kepala PLBN Jagoi Babang, Misdo J. Purba, menjelaskan bahwa posko terpadu tersebut akan mulai beroperasi pada 19 hingga 22 Maret 2026.

“Posko Terpadu Pengamanan dan Pelayanan Idulfitri dijadwalkan beroperasi mulai tanggal 19 hingga 22 Maret 2026, setiap pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. Untuk hari H Idulfitri, operasional akan dimulai pada pukul 10.00 WIB,” ujar Misdo dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 Maret 2026.

Ia menjelaskan Posko ini melibatkan personel gabungan dari Polsek Jagoi Babang, Satgas Pamtas Yonarhanud 1/PBC Kostrad, Bea dan Cukai.

Selain itu, juga melibatkan Imigrasi, Kekarantinaan Kesehatan Jagoi Babang, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jagoi Babang, serta Puskesmas Jagoi Babang.

“Jumlah personel Posko yang terlibat sebanyak 9 orang dari unsur lintas instansi di kawasan PLBN Jagoi Babang, serta juga didukung oleh staf PLBN,” terangnya.