PLBN Serasan Catat 1.181 Pemudik Menjelang Lebaran 2026
jpnn.com - NATUNA - Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan mencatat peningkatan aktivitas arus mudik menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Selama periode 16–18 Maret 2026, sebanyak 1.181 orang tercatat tiba melalui Pelabuhan PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Kepala PLBN Serasan, Wendriady, mengatakan para pemudik tersebut berasal dari Kota Pontianak dan wilayah Pulau Natuna yang memanfaatkan moda transportasi laut untuk pulang ke kampung halaman.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami, selama periode 16 hingga 18 Maret 2026 jumlah kedatangan tercatat sebanyak 1.181 orang. Rinciannya terdiri dari 586 laki-laki, 409 perempuan, dan 186 anak-anak. Mereka datang menggunakan kapal dari Pontianak dan Natuna,” ujar Wendriady dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3).
Ia menjelaskan, aktivitas transportasi laut di Pelabuhan PLBN Serasan selama periode tersebut bersifat fluktuatif. Pada 16 Maret 2026, pelabuhan melayani satu kedatangan kapal motor.
Selanjutnya, pada 17 Maret 2026 tercatat satu kedatangan kapal motor serta dua keberangkatan kapal. Sementara itu, pada 18 Maret 2026 tidak terdapat aktivitas pelayaran di Pelabuhan PLBN Serasan.
Lebih lanjut, Wendriady, menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh aktivitas di kawasan PLBN Serasan berjalan optimal.
