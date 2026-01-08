PLE Priatna Usulkan Laksma TNI Salim Diangkat Jadi Wamenlu

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna mengusulkan nama Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Salim diangkat masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih minimal sebagai Wakil Menteri Luar Negeri RI.

Menurut Priatna, Laksma Salim memiliki kemampuan untuk membantu di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Priatna menyampaikan hal itu saat Konferensi Pers Awal Tahun 2026 yang digelar The National Maritime Institute (Namarin) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2026).

Dalam kesempatan itu, Priatna menjadi narasumber bersama Laksma TNI Salim, dan Pakar Pelabuhan ?Wahyono Bimarso serta Direktur Eksekutif Namarin Siswanto Rusdi.

Lebih lanjut, Priatna menegaskan kebijakan luar negeri harus sinkron dengan strategi maritim yang dirumuskan pemerintah.

“Kebijakan luar negeri kita harus related dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan maritimnya. Sehingga dalam ekonomi maritim kita juga bisa bersaing di tengah dinamika global,” ucap Priatna.

Sementara itu, Laksma TNI Salim yang merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) Tahun 1995 ini memaparkan analisis kondisi geopolitik dan keamanan maritim saat ini.

“Meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Domain maritim sebagai penggerak utama ekonomi dan keamanan global ini sangat penting,” ujar Salim.