jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak bergeming menghadapi nota pembelaan (pleidoi) terdakwa kasus dugaan pemerasan dan pengancaman Bangun Paulus Tudungta.

Meski terdakwa dan tim penasihat hukumnya menyampaikan sejumlah bantahan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2026), jaksa tetap bersikukuh pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya.

JPU Andri Saputra menegaskan pihaknya meyakini seluruh unsur pidana dalam perkara tersebut telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

"Pada intinya, pleidoi itu memang hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan tim advokat. Namun, menurut kami, pleidoi cenderung subjektif karena terdakwa tentu berdiri pada posisi membela dirinya. Untuk kesimpulan, kami tetap pada tuntutan," tegas Andri seusai persidangan.

Dalam perkara ini, JPU menilai perbuatan Bangun Paulus Tudungta memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 483 ayat (1) huruf a KUHP tentang pengancaman.

Menanggapi bantahan tim penasihat hukum Bangun Paulus, termasuk dalil yang mempersoalkan kecukupan dua alat bukti, Andri menyebut hal tersebut merupakan hak pihak pembela. Namun, dia memastikan keyakinan jaksa tidak berubah karena didasarkan pada fakta persidangan.

"Silakan, itu pendapat mereka dan sah-sah saja. Kami tetap yakin karena sesuai fakta persidangan, menurut kami, perbuatan terdakwa terbukti," ujarnya.

Andri menyerahkan sepenuhnya penilaian terhadap isi pleidoi dan seluruh bantahan penasihat hukum kepada majelis hakim. Hakim nantinya akan mempertimbangkan argumentasi kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan.