Plenty Tissue Ramaikan Suparma Run 2026, Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan

jpnn.com, SURABAYA - Perayaan 50 tahun perjalanan PT Suparma Tbk diwarnai dengan kegiatan olahraga dan kepedulian lingkungan melalui Suparma Run 2026.

Kegiatan bertema “Golden Steps for a Greener Future” itu digelar di Universitas Ciputra Surabaya, Minggu (27/9).

Plenty Tissue turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut sebagai salah satu brand yang menjadi bagian dari perjalanan PT Suparma Tbk.

Suparma Run 2026 tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga. Kegiatan ini juga membawa pesan mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Salah satu bentuknya diwujudkan melalui misi “satu pelari setara dengan penanaman satu pohon”.

Setiap peserta mendapatkan bibit tanaman untuk dibawa pulang dan dirawat.

Corporate Communication PT Suparma Tbk sekaligus Ketua Panitia Suparma Run 2026 Nabila Syavira mengatakan, usia 50 tahun menjadi momentum untuk merayakan perjalanan perusahaan bersama masyarakat.

“Melalui Plenty Tissue dan berbagai kegiatan seperti Suparma Run, kami ingin membawa semangat Legacy of Green agar dapat dirasakan dan dilakukan bersama masyarakat,” ujar Nabila dalam siaran persnya, Kamis (1/10).