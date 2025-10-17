PLN Batam & Konsorsium PP-Atmora-SPS Teken Kontrak EPC PLTGU 120 MW

jpnn.com - PT PLN Batam bersama Konsorsium PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Tbk – PT Atamora Teknik Makmur – PT Sinergi Pratama Sukses (SPS) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batam 1 berkapasitas 120 Megawatt (MW).

Kontrak itu diteken di Kantor PLN Batam, Unit Bisnis BES, Jakarta, disaksikan oleh jajaran direksi PLN Batam, perwakilan konsorsium, serta sejumlah pemangku kepentingan strategis di sektor energi.

Proyek senilai Rp 3,35 triliun itu menjadi salah satu langkah nyata PLN Batam dalam memperkuat keandalan listrik di wilayah Batam Bintan Karimun (BBK), kawasan industri strategis di Kepulauan Riau.

Direktur Utama PLN Batam Kwin Fo menyebut kolaborasi ini sebagai perwujudan nyata dari transformasi energi yang inklusif.

"PLTGU Batam 1 bukan hanya proyek pembangkit, tetapi fondasi bagi ketahanan energi di kawasan industri paling dinamis di Indonesia. Kami bersyukur dapat menggandeng mitra nasional yang berintegritas dan berkompeten," kata Kwin di Jakarta, dikutip dari siaran pers, Jumat (17/10/2025).

Sejak menjabat pada Maret 2025, Kwin Fo membawa arah baru bagi PLN Batam dengan menekankan tata kelola transparan, efisiensi operasional, dan perluasan portofolio energi bersih.

"Kami ingin memperkuat kerja sama strategis dengan mitra industri besar, dan menjadikan Batam sebagai model kota energi berdaya saing tinggi di luar Jawa," ujar Kwin.

Melalui skema Joint Operation (JO), konsorsium nasional ini menggabungkan kekuatan tiga perusahaan berpengalaman, yakni PT PP (Persero) Tbk, PT Atamora Teknik Makmur, dan PT Sinergi Pratama Sukses.