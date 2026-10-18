PLN Batam Pastikan Pasokan Listrik Batam-Bintan Sudah Pulih 100 Persen pada Rabu

jpnn.com, BATAM - PT PLN Batam menyatakan pemulihan pasokan listrik di Pulau Batam dan Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri) telah mencapai 100 persen pada Rabu (14/10) pascagangguan sistem kelistrikan pada Senin (12/10).

Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo menjelaskan gangguan bermula pada Senin, pukul 06.28 WIB, di salah satu trafo pada gardu induk Sei Harapan, Batam.

“Gangguan berupa flashover atau loncatan listrik yang menimbulkan percikan api tersebut memicu hubungan arus pendek (short circuit). Pemutus arus atau circuit breaker (CB) seharusnya memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan, tetapi ini tidak terjadi,” katanya di Batam, Minggu.

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Akibatnya, gangguan masuk ke jaringan utama PLN Batam bertegangan 120 kilovolt (kV) dan menjalar ke wilayah Sagulung hingga pembangkit listrik di Tanjung Uncang.

Pembangkit Tanjung Uncang mengalami gangguan, kemudian diikuti pembangkit lainnya yang tidak mampu menggantikan pasokan daya dari pembangkit bertegangan 220 kV tersebut.

“Kondisi tersebut menyebabkan sistem kelistrikan mengalami gangguan dan pada pukul 06.37 WIB semua pembangkit terlepas dari sistem kita,” kata Kwin Fo.

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PLN Batam mulai melakukan pemulihan secara bertahap sekitar pukul 08.00 WIB dengan upaya penormalan listrik di setiap gardu secara bertahap.

“Pada Senin sekitar pukul 22.00 WIB, pasokan listrik di Batam telah pulih sekitar 69 persen. Pemulihan mencapai 100 persen di Batam sekitar pukul 01.00 WIB pada Selasa dini hari,” katanya.