PLN dan ITS Dorong Talenta dan Inovasi Mahasiswa Lewat PLN ICE 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT. PLN menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan transisi energi di Indonesia melalui penyelenggaraan PLN Innovation Competition in Electricity (PLN ICE) 2026.

Kompetisi nasional itu menjadi ruang kolaborasi antara dunia akademik dan industri dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan.

Pada tahun ini, PLN kembali berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sebagai mitra penyelenggara teknis.

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Kolaborasi tersebut merupakan bentuk sinergi antara PLN dan perguruan tinggi dalam mencetak talenta unggul, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi sektor ketenagalistrikan nasional.

General Manager PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan Mochamad Soleh mengatakan bahwa PLN ICE merupakan wujud komitmen perusahaan, melalui ProgramTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia.

"Bersama ITS, kami ingin mendorong lahirnya inovasi yang aplikatif, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi percepatan transisi energi di Indonesia," ujar Saleh dalam keterangannya, pada Senin (29/6).

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Mendukung agenda tersebut, PLN ICE 2026 menghadirkan Startup Competition sebagai wadah bagi mahasiswa yang memiliki solusi inovatif berbasis teknologi energi, untuk dikembangkan menjadi model bisnis yang berpotensi mendukung sektor energi nasional.

Sementara itu, kategori Electric Vehicle (EV) Competition yang terdiri atas Gokart EV, Drag EV, dan Micro EV menantang mahasiswa untuk merancang, membangun, dan menguji kendaraan listrik hasil inovasi mereka.