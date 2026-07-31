PLN Electric Run 2026 Buka Tiket Early Bird, Targetkan 8.000 Pelari

jpnn.com, JAKARTA - Penjualan tiket Early Bird PLN Electric Run 2026 dimulai setelah seluruh kuota Special Ticket yang disediakan melalui aplikasi PLN Mobile habis ditukarkan dalam waktu singkat. Penjualan tiket Early Bird dimulai pada Selasa (28/7) pukul 13.00 WIB.

Pada periode Early Bird, peserta dapat memilih tiga kategori lomba, yakni 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon) dengan harga khusus. Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PLN Mobile.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto, mengatakan habisnya kuota Special Ticket mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat, sekaligus dukungan terhadap kampanye gaya hidup ramah lingkungan.

"Terjual habisnya Special Ticket membuktikan makin tingginya minat masyarakat dalam perjalanan mendukung transisi energi bersama. PLN Electric Run 2026 bukan sekadar ajang lari, ini merupakan ajang gerak bersama menuju gaya hidup yang lebih hijau berkelanjutan," ujar Gregorius.

Sebelumnya, Special Ticket diberikan kepada pelanggan PLN yang melakukan pembelian token listrik minimal Rp50.000 sebanyak delapan kali selama periode 1-26 Juli 2026 melalui aplikasi PLN Mobile.

Gregorius menjelaskan, masyarakat yang ingin mengikuti PLN Electric Run 2026 melalui jalur Early Bird dapat melakukan pendaftaran dengan memperbarui aplikasi PLN Mobile, memilih menu PLN Electric Run 2026, menentukan kategori lomba, melengkapi data diri, kemudian menyelesaikan proses pembayaran.

PLN Electric Run 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di kawasan ICE BSD, Tangerang, dengan mengusung tema "Powering Our Green Future". Ajang ini menargetkan partisipasi 8.000 pelari dari kategori 5K, 10K, dan Half Marathon.

Penyelenggaraan event tersebut diproyeksikan mampu menekan emisi karbon hingga 24.780 kilogram CO2. Melalui kegiatan itu, perusahaan ingin mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung transisi energi melalui gaya hidup sehat dan rendah emisi.