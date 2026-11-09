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PLN Electric Run 2026 Tak Sekadar Event Lari, Ada Misi Besar Jaga Lingkungan

PLN Electric Run 2026 Tak Sekadar Event Lari, Ada Misi Besar Jaga Lingkungan
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Pelari Odekta Elvina Naibaho saat finis pada PLN Electric Run 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Minggu (8/11). Foto: Dokumentasi PLN Electric Run 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) kembali menggelar ajang lari PLN Electric Run 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Minggu (8/11).

Mengusung tema Powering Our Green Future kegiatan ini diikuti sekitar 8.000 pelari yang terbagi dalam tiga kategori, yakni Half Marathon 21 kilometer, Star Energy Geothermal 10K, dan MCI 5K.

Antusiasme peserta terlihat dari jumlah pelari di masing-masing kategori. 

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Tercatat untuk Half Marathon diikuti 2.857 peserta, Star Energy Geothermal 10K sebanyak 2.954 peserta, sedangkan MCI 5K diikuti 2.189 peserta.

Kategori Half Marathon dilepas terlebih dahulu pada pukul 04.30 pagi WIB. S

Selanjutnya, peserta Star Energy Geothermal 10K memulai lomba pada pukul 05.10 WIB, disusul kategori MCI 5K pada pukul 05.20 WIB.

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Ajang PLN Electric Run 2026 untuk kategori Half Marathon resmi menyandang predikat World Athletics Road Race Label 2026.

Pengakuan tersebut menjadi pencapaian tersendiri bagi penyelenggaraan ajang lari yang digagas perusahaan energi pelat merah itu.

PT PLN (Persero) kembali menggelar ajang lari PLN Electric Run 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Minggu (8/11)

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