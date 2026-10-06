PLN Indonesia Power Bangun Ekosistem Energi Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power Group memperkuat langkah transformasi bisnis dan transisi energi melalui tiga kolaborasi strategis dalam ajang Electricity Connect 2026.

Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan PLTS terintegrasi Battery Energy Storage System (BESS), penguatan layanan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), hingga pengembangan kapabilitas MRO nasional untuk menjangkau pasar Asia Pasifik.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan rangkaian kolaborasi ini menunjukkan transisi energi tidak hanya berbicara mengenai penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan, tetapi juga bagaimana memperkuat keandalan aset, industri pendukung, teknologi, serta kompetensi nasional.

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“Kami ingin transisi energi memberikan nilai tambah yang lebih luas. Bukan hanya menghadirkan energi yang lebih bersih, tetapi juga menciptakan efisiensi, memperkuat industri dalam negeri, meningkatkan TKDN, dan membangun kapabilitas Indonesia agar semakin kompetitif di tingkat regional,” ujar Bernadus.

Salah satu kolaborasi dilakukan antara PLN Indonesia Power dan PT ACE Energy Service (ACEES) untuk pengembangan proyek dedieselisasi di 10 lokasi terisolasi di Sulawesi Tengah.

Proyek tersebut memiliki potensi kapasitas PLTS 60 MWp dan BESS 200 MWh, dengan estimasi investasi mencapai Rp3,3 triliun yang direncanakan didukung pembiayaan dari konsorsium perbankan Korea dan Indonesia.

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Proyek juga diarahkan meningkatkan TKDN melalui penggunaan panel surya produksi dalam negeri dari Trina Mas Agra Indonesia, sekaligus berpotensi menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) hingga sekitar Rp1.000/kWh, bergantung pada karakteristik sistem kelistrikan di masing-masing lokasi.

Di sisi pengelolaan aset, anak usaha PLN Indonesia Power, PLN Indonesia Power Services (PLN IP Services), menjalin kolaborasi dengan PT ABB Sakti Industri untuk memperkuat layanan pemeliharaan dan pengadaan generator, motor, serta Variable Speed Drive (VSD)/inverter.