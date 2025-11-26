PLN Indonesia Power Bawa Layanan MRO ke Level Internasional

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) mengukuhkan posisinya sebagai pemain global melalui layanan Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) yang kini dipercaya oleh berbagai negara.

Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi perusahaan, sekaligus menegaskan bahwa kompetensi anak bangsa mampu bersaing di pasar internasional.

Layanan ini dijalankan oleh Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH) dan anak perusahaan PLN IP Services.

Berbekal pengalaman lebih dari 30 tahun, UBH dan PLN IP Services kini tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga dipercaya oleh klien internasional di Asia dan Timur Tengah.

Sebagai pusat keahlian pemeliharaan pembangkit, PLN IP menghadirkan layanan MRO yang dirancang untuk memastikan keandalan dan efisiensi aset energi, baik di dalam negeri maupun di pasar global.

Layanan MRO PLN Indonesia Power dihadirkan melalui kombinasi kompetensi unggul, mulai dari SDM bersertifikat internasional, peralatan berteknologi tinggi, hingga inovasi pemeliharaan terkini.

Seluruh layanan dijalankan dengan prinsip 5 ON yaitu On Quality, On Cost, On Time, On Scope, dan On Safety sehingga setiap aset energi pelanggan terjaga performanya secara optimal dan berkelanjutan.

Layanan ini mencakup berbagai aspek teknis yang mendukung keberlanjutan operasional pembangkit.