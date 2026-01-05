PLN Indonesia Power Borong Apresiasi di Ajang EBTKE 2025

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power berhasil meraih sejumlah apresiasi dari berbagai kategori pembangkit EBT, di ajang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBTKE) 2025, yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Capaian ini menjadi wujud komitmen PLN IP dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengelolaan pembangkit berbasis energi bersih yang andal, berkelanjutan, serta sejalan dengan penerapan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi berharap agar capaian tersebut dapat mendorong kontribusi yang berkelanjutan dalam pengembangan energi bersih.

"Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus berkontribusi secara berkelanjutan dalam pengembangan energi bersih guna mendukung transisi energi nasional,” ujarnya.

Berikut daftar penerima Apresiasi Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBTKE) 2025 dari PT PLN Indonesia Power:

PLN IP UBP Saguling : Kategori Pembangkit Aneka EBT Komersial, Sub Kategori PLTA – Predikat Aditama

PLN IP UBP Semarang : Kategori Pembangkit Aneka EBT Captive Power, Sub Kategori Industri – Predikat Aditama

PLN IP UBP Priok : Kategori Pembangkit Aneka EBT Captive Power, Sub Kategori Industri – Predikat Aditama

PLN IP UBP Suralaya : Kategori Pembangkit Aneka EBT Captive Power, Sub Kategori Industri – Predikat Aditama

PLN IP UBP Tello : Kategori Pembangkit Aneka EBT Captive Power, Sub Kategori Industri – Predikat Aditama

PLN IP UBP Cilegon : Kategori Pembangkit Aneka EBT Captive Power, Sub Kategori Industri – Predikat Aditama

PLN IP UBP Banten 3 Lontar : Kategori Pembangkit Aneka EBT Captive Power, Sub Kategori Industri – Predikat Aditama

PLN IP UBP Mrica - PLTM Jelok : Kategori Pembangkit Aneka EBT Komersial, Sub Kategori PLTA – Predikat Madya

PLN IP UBP Bali - PLTS Nusa Penida : Kategori Pembangkit Aneka EBT Komersial, Sub Kategori PLTS – Predikat Madya

PLN IP UBP Tello - PLTS Selayar : Kategori Pembangkit Aneka EBT Komersial, Sub Kategori PLTS – Predikat Madya

PLN IPUBP Jateng 2 Adipala : Kategori Pembangkit Aneka EBT Captive Power, Sub Kategori Bangunan Gedung & Developer Perumahan – Predikat Madya

PLN IP UBP Barito - PLTA Ir PM Noor : Kategori Pembangkit Aneka EBT Komersial, Sub Kategori PLTA – Predikat Pratama.(chi/jpnn)