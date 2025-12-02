PLN Indonesia Power dan Wartsila Perkuat Keandalan Pembangkit Listrik
jpnn.com, JAKARTA - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan PT Wartsila Indonesia menandatangani Suplemen Kontrak atas Master Service Agreement, terkait pengadaan suku cadang dan jasa pemeliharaan mesin Wartsila 20V34DF untuk PLTMG Kupang Peaker dan BMPP Nusantara 2.
Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menuturkan langkah ini merupakan komitmen strategis untuk meningkatkan keandalan pembangkit listrik dan mendukung pasokan energi yang stabil di Indonesia.
Suplemen kontrak ini mencakup penyediaan material suku cadang OEM (Original Equipment Manufacturer), layanan OEM Advisory, serta dukungan tenaga ahli untuk pemeliharaan mesin di dua lokasi pembangkit penting, yakni PLTMG Kupang Peaker dengan 5 unit mesin Wartsila 20V34DF dan BMPP Nusantara 2 dengan 6 unit mesin Wartsila 20V34DF.
Kerja sama ini juga mencakup transformasi pemeliharaan berbasis teknologi.
Wartsila akan memberikan dukungan teknis melalui engineer advisory onsite dan remote operational support, termasuk deteksi anomali dan pengayaan data berbasis digital.
Dengan pendekatan ini, PLN IP memastikan setiap pembangkit beroperasi optimal, mengurangi potensi gangguan, dan memperpanjang umur peralatan.
Selain itu, pengadaan suku cadang untuk pemeliharaan berkala mesin Wartsila 20V34DF akan dilakukan sesuai standar OEM untuk menjamin kualitas dan keandalan.
Jasa OEM Advisory meliputi penempatan teknisi di lokasi, dukungan teknis jarak jauh dari pusat keahlian Wartsila, serta analisis data untuk optimasi performa.
