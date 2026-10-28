PLN Indonesia Power Kembangkan Inovasi Co-firing Hidrogen dan Amonia

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) melakukan pengujian co-firing hidrogen pada pembangkit gas serta co-firing amonia pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sebagai upaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mendorong dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

Inovasi ini menjadi bagian dari langkah PLN Indonesia Power dalam mengoptimalkan teknologi pembangkitan sekaligus mengeksplorasi alternatif bahan bakar yang mendukung keberlanjutan sistem ketenagalistrikan nasional.

Pada pengembangan co-firing hidrogen, PLN Indonesia Power menjadikan PLTDG Pesanggaran sebagai salah satu pionir pengujian teknologi tersebut di Indonesia.

Pengujian dilakukan dengan mencampurkan sejumlah gas hidrogen dengan gas alam sebagai bahan bakar mesin pembangkit, untuk menyubstitusi sebagian penggunaan gas alam.

PLN Indonesia Power telah melakukan tiga kali pengujian co-firing hidrogen di PLTDG Pesanggaran dengan rasio campuran yang terus ditingkatkan.

Rasio pengujian tercatat sebesar 2% pada 2022, meningkat menjadi 7% pada 2024, dan mencapai 23% pada 2025.

Berdasarkan hasil pengujian yang disampaikan, penerapan co-firing hidrogen menunjukkan potensi peningkatan efisiensi mesin hingga 5%, pengurangan pemakaian bahan bakar fosil hingga 17%, serta potensi penurunan emisi karbon sebesar 9.600 ton CO? per tahun.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menyampaikan pengembangan teknologi alternatif bahan bakar merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjawab tantangan transisi energi, dengan tetap memperhatikan keandalan dan efisiensi pembangkit.