PLN Indonesia Power Lakukan Konservasi DAS Serayu & Reforestasi Hutan di Banjarnegara

jpnn.com, BANJARNEGARA - PLN Indonesia Power (PLN IP) melaksanakan program Konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dan Reforestasi Hutan Desa Pekasiran di kawasan Telaga Dringo, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Aksi nyata ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekaligus upaya menjaga keberlangsungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mrica, yang menjadi salah satu pemasok energi listrik andal untuk Jawa, Madura, dan Bali (JAMALI).

DAS Serayu sebagai sumber utama air bagi PLTA Mrica saat ini menghadapi tantangan serius berupa erosi dan longsor di wilayah hulu.

Hal ini berpotensi meningkatkan sedimentasi yang dapat mengganggu operasi pembangkit. Melalui program konservasi dan reforestasi, PLN IP bersama pemerintah daerah dan masyarakat berupaya mengembalikan fungsi ekologis lahan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebanyak 20 ribu bibit pohon telah didistribusikan dan ditanam di area hulu DAS Serayu, terdiri dari 8.500 pohon puspa, 8.500 akasia decuren, 2.000 pohon aren, serta 1.000 pohon matoa.

Penanaman ini diharapkan mampu menahan laju erosi, mengurangi potensi longsor, serta mengembalikan kualitas lingkungan di sekitar kawasan Telaga Dringo dan Hulu DAS Serayu.

Kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi erat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banjarnegara, aktivis pegiat lingkungan, pelajar, perusahaan mitra, serta tokoh masyarakat.

Program konservasi ini juga menjadi bagian dari kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di lingkungan PLN, yang menekankan peran BUMN tidak hanya sebagai penyedia energi listrik, tetapi juga sebagai agen pembangunan berkelanjutan melalui kepedulian sosial dan lingkungan.