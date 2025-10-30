PLN Indonesia Power Lari 30 Ribu Km untuk Energi Berkelanjutan
jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) sukses menggelar InPower Fun Run, ajang lari serentak yang diikuti oleh lebih dari 5.000 pegawai dan Tenaga Alih Daya (TAD) di 37 unit kerja dari Sabang hingga Merauke.
Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta mengatakan agenda ini menjadi salah satu rangkaian utama perayaan 30 Tahun PLN Indonesia Power berkarya untuk negeri.
Dengan dukungan aplikasi digital, seluruh peserta berlari dan berjalan hingga mencapai akumulasi jarak 30.000 kilometer.
Angka ini bukan sekadar capaian olahraga, melainkan simbol perjalanan 3 dekade PLN IP dalam menggerakkan transisi energi berkelanjutan.
Bernadus menuturkan InPower Fun Run bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga wujud nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.
“Setiap langkah lari yang ditempuh peserta ini adalah simbol komitmen kami untuk terus berlari menuju masa depan energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan memberdayakan Indonesia,” ungkapnya.
Selain memperkuat kebersamaan, Fun Run ini juga memiliki pesan hijau.
Berdasarkan perhitungan, aktivitas lari massal ini berkontribusi terhadap lingkungan. Seluruh jarak lari menjadi bagian dari kampanye hijau PLN Indonesia Power.
InPower Fun Run satu dari sekian agenda yang digelar PLN IP untuk merayakan 3 dekade kontribusi bagi negeri.
