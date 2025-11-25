PLN Indonesia Power Luncurkan Beyond Energy Solution di Electricity Connect 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meluncurkan Beyond Energy Solution, sebuah inisiatif strategis yang menandai transformasi perusahaan dari sekadar penyedia listrik menjadi mitra solusi energi terintegrasi.

Program ini hadir untuk menjawab tantangan global terkait dekarbonisasi dan digitalisasi, sekaligus memperkuat komitmen Indonesia menuju energi bersih.

Peluncuran ini dilakukan dalam rangkaian Electricity Connect 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC).

Ajang ini menjadi pusat perhatian pelaku industri energi, regulator, dan mitra bisnis yang memamerkan inovasi teknologi hijau, sistem digitalisasi, serta solusi efisiensi energi.

PLN IP memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan perannya sebagai enabler utama ekosistem energi masa depan, bukan sekadar pemasok listrik.

Melalui inisiatif ini, PLN IP mengusung konsep solusi energi terintegrasi yang melampaui penyediaan kWh. Fokusnya adalah menciptakan layanan yang mendukung dekarbonisasi, efisiensi, dan digitalisasi.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menuturkan pihaknya siap memimpin transformasi energi di Indonesia.

“Dunia energi berubah cepat. Pelanggan kini menuntut energi yang bersih, efisien, dan didukung layanan digital yang andal. Beyond Energy Solution adalah komitmen kami untuk memimpin perubahan ini. Kami memposisikan PLN IP sebagai mitra strategis yang menyediakan solusi cerdas untuk dekarbonisasi dan efisiensi energi,” ujarnya.