PLN Indonesia Power Perkuat Uji Cofiring Hidrogen di PLTDG Bali Pesanggaran

jpnn.com, DENPASAR - PLN Indonesia Power melakukan uji coba lanjutan cofiring hidrogen di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali Pesanggaran.

Pengujian pra-operasi yang berlangsung pada 18–20 November 2025 ini menjadi kelanjutan dari uji hidrogen yang telah dilakukan tahun sebelumnya, sekaligus menandai komitmen perusahaan untuk menghadirkan inovasi energi ramah lingkungan di Indonesia.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Agus Pramono turut hadir menyaksikan langsung proses pengujian.

Baca Juga: PLN Indonesia Power Perkuat Transisi Energi Lewat Digitalisasi Biomassa

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menyampaikan apresiasi atas keberhasilan rangkaian pengujian serta kolaborasi seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, implementasi cofiring hidrogen bukan sekadar pencapaian teknis, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia Power sebagai pelopor teknologi energi bersih di tanah air.

“Keberhasilan pengujian cofiring hidrogen di PLTDG UBP Bali ini menegaskan kesiapan Indonesia Power untuk memasuki fase transisi energi yang lebih maju. Hidrogen bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah kami uji dan buktikan dapat diterapkan secara nyata dan aman di aset pembangkitan,” ujar Bernadus.

"Ini adalah fondasi penting bagi upaya kami menurunkan emisi, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperkuat portofolio energi bersih perusahaan. Kami bertericofiring kepada seluruh mitra yang telah berkontribusi, dan Indonesia Power akan terus melanjutkan inovasi demi mendukung target Net Zero Emission 2060," imbuhnya.

Kesuksesan pengujian ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Institut Teknologi Bandung (ITB) berperan sebagai konsultan perencanaan dan pelaksanaan pengujian, PDG bertanggung jawab atas pengembangan dan pembuatan PRS, sementara Wartsila berperan sebagai konsultan teknis pabrikan untuk memastikan keamanan cofiring terhadap mesin.